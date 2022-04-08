Mitsubishi приостанавливает работу своего завода в России

Автоконцерн Mitsubishi объявил о прекращении работы своего предприятия в Калуге из-за трудностей в логистике.

Японский автопроизводитель Mitsubishi приостановил выпуск продукции на заводе в Калуге. Решение связано с логистическими проблемами.

РИА Новости пресс-службу компании. В связи с перебоями в цепочке поставок и логистическими трудностями производство автомобилей Mitsubishi на заводе «ПСМА Рус» в Калуге временно приостановлено», — цитируетпресс-службу компании.

Именно на этом заводе производятся модели «Outlander» и «Pajero Sport».

Ранее о своем уходе из России сообщила тайваньская компания по производству компьютерной техники Acer.