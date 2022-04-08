Россияне останутся без ноутбуков компании Acer

Производитель компьютерной техники заявил о прекращении деятельности в России.

Тайваньская компания Acer заявила об уходе с российского рынка компьютерной продукции. Данное решение IT-гиганта связано с событиями на Украине. Данная мера будет действовать временно, сообщают в представительстве компании.

В связи с последними событиями компания Acer решила приостановить свою деятельность в России, — заявили в компании.

В конце марта продукция компании в России подешевела на 20 %, однако уже в ближайшее время техника значительно прибавит в стоимости.