Финляндия будет разворачивать большегрузы из России уже с полуночи 9 апреля

Автор: Анастасия Щербакова
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Пятый пакет санкций ЕС закроет границу Финляндии и России для коммерческого грузового транспорта. Финская таможня не отрицает, что для многих водителей это станет «сюрпризом».

Об этом пишет русскоязычное финское издание Yle вечером, 8 апреля.

Так, фурам с регистрационными номерами России и Белоруссии не позволят попасть на территорию Финляндии.

Весь коммерческий грузовой автотранспорт с регистрационными номерами России и Беларуси будет остановлен и развернут обратно – это грузовики, фуры и даже фургоны, если они попытаются растаможить коммерческие грузы, – заявил глава надзорного отдела финской таможни Сами Ракшит.

Также финский таможенник предположил, что многие компании не успеют получить информацию о запрете на пересечение границы.  Водителям придется разворачиваться и ехать в обратном направлении.

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08.04.2022 142
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