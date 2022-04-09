«YouTube себе приговор подписал»: Захарова посоветовала быстро переносить свой контент на российские платформы

YouTube заблокировал канал «Дума-ТВ» со 145 тысячами подписчиков из-за «нарушения условий пользования». Это канал, на котором транслировались пленарные заседания и интервью депутатов.

Комментируя эту блокировку, сенатор Андрей Клишас заявил, что действия YouTube ведут к тому, что видеохостинг окажется вне закона в России. Высказалась и представитель МИД.

«Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», – заявила Мария Захарова