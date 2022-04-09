Сотрудник завода возле Волхова так хотел зарплату, что узурпировал служебную иномарку

По информации ivbg.ru, 8 апреля задержан 44-летний житель Сясьстроя Волховского района, работающий водителем на предприятии по производству клееных деревянных панелей возле Волхова.

У мужчины 7 апреля возник спор с руководством о расчете заработной платы. В итоге он сел в принадлежащий предприятию Volkswagen Caravelle и уехал, пообещав вернуть автомобиль, когда ему выплатят зарплату.

Задержанного опросили и отпустили. Иномарка найдена в Сясьстрое и передана предприятию под сохранную расписку.