Сотрудник завода возле Волхова так хотел зарплату, что узурпировал служебную иномарку

По информации ivbg.ru, 8 апреля задержан 44-летний житель Сясьстроя Волховского района, работающий водителем на предприятии по производству клееных деревянных панелей возле Волхова.
У мужчины 7 апреля возник спор с руководством о расчете заработной платы. В итоге он сел в принадлежащий предприятию Volkswagen Caravelle и уехал, пообещав вернуть автомобиль, когда ему выплатят зарплату.
Задержанного опросили и отпустили. Иномарка найдена в Сясьстрое и передана предприятию под сохранную расписку.
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