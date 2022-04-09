Ритуальщики отразили нападение нетрезвых жителей Сертолово саперной лопаткой. Есть пострадавшие

По информации ivbg.ru, 8 апреля в Токсовскую больницу из Сертолово в тяжелом состоянии госпитализировали избитого 33-летнего мужчину.
Следствие установило, что он выпивал алкогольные напитки вместе с двумя знакомыми возле дома на улице Ларина. Когда к месту подъехал Volkswagen Passat, компания поссорилась с сидящими в нем 32-летним и 22-летним работниками ритуальной конторы.
Ссора переросла в драку. Старший из ритуальщиков достал из багажника саперную лопатку и начал отбиваться от нападавших. В результате его оппоненту потребовалась госпитализация. Одному из ритуальщиков понадобилась медицинская помощь.
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19.02.2022 1653