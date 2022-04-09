Москалькова сообщила об освобождении 14 российских моряков из Мариуполя

Уполномоченный по правам человека в России сообщила об освобождении 14 членов экипажа судна «Азов Конкорд», которых удерживали в порту Мариуполя.

«Благодаря слаженным действиям российских военнослужащих 14 моряков с гражданского судна «Азов Конкорд» освобождены и эвакуируются в безопасное место нашими военнослужащими», – заявила Татьяна Москалькова

По словам уполномоченной по правам человека, украинские военные удерживали моряков с 24 февраля.

«Выход в море был заминирован, у ребят отобрали телефоны, ноутбуки, документы, были проблемы с питанием и обеспечением предметами первой необходимости», – отметила Татьяна Москалькова