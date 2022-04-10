Одним из лучших туристических кейсов в России стала практика Ленобласти

Туристическая практика региона будет размещена на площадке «Смартека».
На SMARTEKA.RU будет размещена практика Ленобласти по развитию маршрутов активного отдыха и рекомендаций по маркировке туристских маршрутов.
Проект был согласован площадкой размещения и Агентством стратегических инициатив Ленобласти. Смартека признала практику 47-го региона одним из лучших кейсов в России.
Отметим, что Смартека — это площадка, на которой лидеры обмениваются опытом решения социально-экономических задач, способствуют устойчивому развитию регионов и реализации Национальных проектов.
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