Одним из лучших туристических кейсов в России стала практика Ленобласти

Туристическая практика региона будет размещена на площадке «Смартека».

На SMARTEKA.RU будет размещена практика Ленобласти по развитию маршрутов активного отдыха и рекомендаций по маркировке туристских маршрутов.

Проект был согласован площадкой размещения и Агентством стратегических инициатив Ленобласти. Смартека признала практику 47-го региона одним из лучших кейсов в России.

Отметим, что Смартека — это площадка, на которой лидеры обмениваются опытом решения социально-экономических задач, способствуют устойчивому развитию регионов и реализации Национальных проектов.