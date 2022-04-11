На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 11 апреля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 11 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
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14.02.2022 2838
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 629,630,633 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 480,489,495,497 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- подъезд к г. Выборгу № 1 км 1-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- подъезд к г. Выборгу № 2 км 1-4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- подъезд к МАПП Брусничное км 0-3 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 55-65 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения;
- км 165 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 173 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров, автобусных остановок.
А-181 «Магистральная»:
- км 25-20; км 113-118 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0 -37 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, механическая очистка примыканий.
- км 15-31 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, замена светоотражающих элементов;
- км 19-37 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, замена сигнальных столбиков;
- км 19-37 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, планировка обочин механическим способом;
- км 75-77 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.