Военнослужащий из Лужского района погиб в Украине

Губернатор Ленинградской области выразил соболезнования семье военнослужащего из Лужского района Никиты Алексеевича Аврова, погибшего в ходе спецоперации в Украине.

Глава региона сообщил, что Никита Алексеевич пал смертью храбрых, защищая мир и Родину.

«Глубоко скорблю о потере близкого человека вместе с семьей Никиты Алексеевича Аврова, его друзьями, однокурсниками по Лужскому агропромышленному техникуму, всеми жителями Лужского района», – сказал Александр Дрозденко

Губернатор заверил, что Никиту Алексеевича будут помнить, как мужественного человека, патриота и настоящего ленинградца.