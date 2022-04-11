Военнослужащий из Лужского района погиб в Украине

Губернатор Ленинградской области выразил соболезнования семье военнослужащего из Лужского района Никиты Алексеевича Аврова, погибшего в ходе спецоперации в Украине.
Глава региона сообщил, что Никита Алексеевич пал смертью храбрых, защищая мир и Родину.
«Глубоко скорблю о потере близкого человека вместе с семьей Никиты Алексеевича Аврова, его друзьями, однокурсниками по Лужскому агропромышленному техникуму, всеми жителями Лужского района», – сказал Александр Дрозденко
Губернатор заверил, что Никиту Алексеевича будут помнить, как мужественного человека, патриота и настоящего ленинградца.
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