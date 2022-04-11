Гидрологические посты следят за паводком в Ленобласти

По прогнозам специалистов, лёд вскроется на большинстве рек в первой-второй декадах апреля — в сроки, близкие к норме.

В настоящее время в региональной системе действует 23 гидропоста, в центре внимания которых — места традиционных подтоплений.

«Самое главное для нас — обеспечение безопасности жителей. Разработанный комплекс мер нацелен на то, чтобы сократить возможный ущерб и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций», — отметил председатель комитета правопорядка и безопасности Ленобласти Вячеслав Рябцев.

Сейчас в Ленобласти организовано круглосуточное дежурство спасателей, подготовлена спецтехника, организована работа дежурно-диспетчерских служб, продумана структура пунктов временного размещения. Также уже завершены локальные ледовзрывные работы.

В подготовительных мероприятиях перед весенним паводком задействованы также медучреждения региона, полиция, организации ЖКХ.

Как себя вести, если вода подступила к порогу вашего дома, а также что делать в случае наводнения, чтобы обойтись меньшими потерями — ivbg.ru отвечают специалисты ГУ МЧС по 47 региону. Напомним: в случае, если ваш участок или дом оказался на грани подтопления — в МЧС всегда есть телефоны спасения. Так, при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01, 101. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101. Телефоны доступны для звонка из любого уголка Ленобласти.