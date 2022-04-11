В России возник дефицит лекарств от болезни Паркинсона

В российских аптеках зафиксировали дефицит на лекарства от болезни Паркинсона.
Согласно данным издания, препараты с леводопой, которые используют люди с болезнью Паркинсона начали пропадать из аптек. Об этом сообщает «Коммерсант».
Отмечается, что проблемы с поставками начались ещё в прошлом году из-за экономической нецелесообразности поставок в Россию.
Цена на зарубежные препараты не покрывают логистические и производственные издержки.
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Стоит отметить, что отечественные аналоги лекарств с леводопой также пропадают из российских аптек.
Участники фармрынка добавили, что дефицит вызывали западные санкции и нарушение в логистике