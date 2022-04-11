Несколько категорий россиян ждет целый ряд новых мер поддержки

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству ряд задач по улучшению благосостояния семей с детьми, пенсионеров и безработных.

Дополнительные индексации пенсий 

Путин поручил правительству до 20 апреля озвучить предложения по индексации пенсий, социальных выплат и зарплат. Кроме того, глава государства ждет предложения об увеличении МРОТ и прожиточного минимума.

Адресная помощь семьям с детьми

Владимир Путин заявил о необходимости внести поправки в законы по повышению доступности мер соцподдержки семьям с детьми, чей доход упал. Сделать это нужно до 30 апреля.

Поддержка безработных

Президент РФ поручил продумать дополнительные меры поддержки безработным гражданам. Предложения от профильных федеральных ведомств Путин ждет до 25 апреля.

Неравенство в доходах

Путин поручил обеспечить снижение уровня бедности населения и неравенство в доходах.

Информацию об этом днем, 11 апреля, передает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Вам будет интересно
Несколько категорий россиян ждет целый ряд новых мер поддержки путин, пенсионеры, новый закон, выплаты, безработица
Набиуллина: у России достаточно резервов в золоте и юанях
Россия имеет достаточный объем резервов в золоте и юанях, заявила глава Центрального Банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина. При этом она отметила,...
11.04.2022 43
Автор