Несколько категорий россиян ждет целый ряд новых мер поддержки

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству ряд задач по улучшению благосостояния семей с детьми, пенсионеров и безработных.

Дополнительные индексации пенсий

Путин поручил правительству до 20 апреля озвучить предложения по индексации пенсий, социальных выплат и зарплат. Кроме того, глава государства ждет предложения об увеличении МРОТ и прожиточного минимума.

Адресная помощь семьям с детьми

Владимир Путин заявил о необходимости внести поправки в законы по повышению доступности мер соцподдержки семьям с детьми, чей доход упал. Сделать это нужно до 30 апреля.

Поддержка безработных

Президент РФ поручил продумать дополнительные меры поддержки безработным гражданам. Предложения от профильных федеральных ведомств Путин ждет до 25 апреля.

Неравенство в доходах

Путин поручил обеспечить снижение уровня бедности населения и неравенство в доходах.

Информацию об этом днем, 11 апреля, передает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.