В Петербург прибыла крупная партия детской вакцины от коронавируса

Более 2 тысяч доз препарата «Спутник-М» прибыло на склад в Петербурге.

Cегодня на склад ОАО «Фармбаза» поступила партия вакцины для подростков ГамКовидВак М (Спутник М). Количество — 2100 комплектов доз. Всего в Петербурге привито от коронавирусной инфекции 4 078 детей, — передает 11 апреля Комздрав города в своем tg-канале.

Ранее эта вакцина поставлялась в марте в размере 480 комплектов.

Ранее министр здравоохранения РФ заявил о вероятность новой вспышки заболеваемостью Covid-19 в России. Поэтому вакцинации населения до сих пор уделяется такое внимание.