Третья область России, граничащая с Украиной, вводит «желтый» уровень опасности

Автор: Анастасия Щербакова
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Руководство Брянской области вводит высокий уровень террористической опасности в регионе.

Режим ЧС будет действовать две недели с сегодняшнего дня 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

В этот период жителям региона рекомендовано воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей, на улице иметь при себе документы, удостоверяющие личность, обращать внимание на странное поведение прохожих и номера автомобилей.

Брянская область граничит с Сумской и Черниговской областями Украины. Ранее режим террористической опасности был введен в Воронежской и Курской областях.

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