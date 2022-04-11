Третья область России, граничащая с Украиной, вводит «желтый» уровень опасности

Руководство Брянской области вводит высокий уровень террористической опасности в регионе.

Режим ЧС будет действовать две недели с сегодняшнего дня 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

В этот период жителям региона рекомендовано воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей, на улице иметь при себе документы, удостоверяющие личность, обращать внимание на странное поведение прохожих и номера автомобилей.

Брянская область граничит с Сумской и Черниговской областями Украины. Ранее режим террористической опасности был введен в Воронежской и Курской областях.