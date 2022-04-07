СК назвал причину крупного взрыва в Белгороде в конце марта

Автор: Анастасия Щербакова
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Спустя 1,5 недели после мощного взрыва в Белгородской области следственный комитет назвал возможные причины случившегося.

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Как сообщает СК РФ, по складу боеприпасов под Белгородом был нанесен ракетный удар со стороны Украины. Федеральное ведомство отношении неустановленных украинских военных возбудило уголовное дело по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

По материалам следствия, вечером, 29 марта, ВСУ выпустили минимум три ракеты «Точка-У» с кассетными поражающими элементами в сторону Белгорода. Удар пришелся по складу боеприпасов, что привело к серьезным последствиям.

В результате указанных противоправных действий 8 граждан Российской Федерации получили ранения. Все они оперативно были доставлены в медицинские учреждения, где им оказана квалифицированная помощь. По оценкам экспертов, каждому из них причинен тяжкий вред здоровью, — передает ведомство 7 апреля.

Видео момента взрыва мы публиковали ранее.

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