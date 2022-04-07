СК назвал причину крупного взрыва в Белгороде в конце марта

Спустя 1,5 недели после мощного взрыва в Белгородской области следственный комитет назвал возможные причины случившегося.

Как сообщает СК РФ, по складу боеприпасов под Белгородом был нанесен ракетный удар со стороны Украины. Федеральное ведомство отношении неустановленных украинских военных возбудило уголовное дело по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

По материалам следствия, вечером, 29 марта, ВСУ выпустили минимум три ракеты «Точка-У» с кассетными поражающими элементами в сторону Белгорода. Удар пришелся по складу боеприпасов, что привело к серьезным последствиям.

В результате указанных противоправных действий 8 граждан Российской Федерации получили ранения. Все они оперативно были доставлены в медицинские учреждения, где им оказана квалифицированная помощь. По оценкам экспертов, каждому из них причинен тяжкий вред здоровью, — передает ведомство 7 апреля.

Видео момента взрыва мы публиковали ранее.