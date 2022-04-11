В Гатчине построят первый в стране мемориал жертвам нацизма

Губернатор Ленобласти поддержал идею создания общенационального мемориала, где в будущем появится музейный павильон с архивными свидетельствами нацистских преступлений

Концепция будущего мемориального комплекса «Мирным жителям Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны» включает создание музейной экспозиции, рассказывающей о жертвах, погибших от нацизма в 1941-1945 годы и в наши дни.

«Это мемориал станет местом общенационального поклонения и научной работы, связанной с этой темой. Это подчеркнёт и ту борьбу, которую мы ведём с нацистами сегодня на Украине», — подчеркнул заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

Мемориал в Гатчинском районе у деревни Дони планируется открыть 22 июня 2023 года. Авторам проекта мемориала выступают скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Памятник будет установлен в непосредственной близости от федеральной автомобильной трассы Р-23, ведущей из Санкт-Петербурга через Псков к границе с Республикой Беларусь, и знаковых достопримечательностей региона.

Гатчинский район выбран местом будущего мемориала не случайно — в годы войны здесь располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также донорские лагеря для советских детей. Концентрационные лагеря располагались в селе Рождествено, деревнях Старо-Сиверская и Малая Выра, посёлках Тайцы и Торфяное, Вырице.

За период немецкой оккупации в гатчинских лагерях погибли от голода, пыток, а также насильственно уничтожены 80 тысяч пленных.