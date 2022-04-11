Срок выполнения поручений президента — до 20 апреля.

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных выплат, зарплат бюджетников, МРОТ и прожиточного минимума. Соответствующий перечень поручений президента опубликовали на официальном сайте Кремля в понедельник, 11 апреля.

— Представить предложения о дополнительном увеличении (индексации) размеров пенсий, в том числе выплачиваемых лицам, проходившим военную службу, и приравненным к ним по пенсионному обеспечению лицам, социальных выплат, заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений, а также о повышении минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума, — говорится в сообщении.