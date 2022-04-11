Украинские балерины получили угрозы за показ «Лебединого озера» в Италии

Артистам отправлены дисциплинарные предупреждения.
Танцовщики труппы «Украинского классического балета» получили предупреждения об увольнении за показы балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского на гастролях в Италии.
— Танцоры нашей балетной труппы — сотрудники очень крупных театров, и вчера двум звездам Национальной оперы Украины Ольге Голице и Юрию Кекало, танцовщикам высочайшего международного уровня, по прибытии в театр было приказано не танцевать «Лебединое озеро» под страхом увольнения, — Наталья Иорданов, менеджер.
Она отметила, что в случае отказа, в отношении артистов могут быть применены более серьезные наказания. Известно, что «Украинский классический балет» запланировал около 13 выступлений в городах Италии, которые оказались под угрозой срыва. Дирекция Национальной оперы Украины выдвинула проект продюсерам, а также направила дисциплинарные предупреждения артистам труппы.
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