Украинские балерины получили угрозы за показ «Лебединого озера» в Италии

Артистам отправлены дисциплинарные предупреждения.

Танцовщики труппы «Украинского классического балета» получили предупреждения об увольнении за показы балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского на гастролях в Италии.

— Танцоры нашей балетной труппы — сотрудники очень крупных театров, и вчера двум звездам Национальной оперы Украины Ольге Голице и Юрию Кекало, танцовщикам высочайшего международного уровня, по прибытии в театр было приказано не танцевать «Лебединое озеро» под страхом увольнения, — Наталья Иорданов, менеджер.

Она отметила, что в случае отказа, в отношении артистов могут быть применены более серьезные наказания. Известно, что «Украинский классический балет» запланировал около 13 выступлений в городах Италии, которые оказались под угрозой срыва. Дирекция Национальной оперы Украины выдвинула проект продюсерам, а также направила дисциплинарные предупреждения артистам труппы.