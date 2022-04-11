«Вечерний Ургант» не выйдет в эфир до окончания спецоперации на Украине

Решение о трансляции программы пока не принято.

Шоу «Вечерний Ургант» может не выйти в эфир Первого канала до окончания спецоперации на территории Украины. Официальное решение по поводу трансляции программы пока не принято. Об этом сообщил ведущий Роман Супер со ссылкой на свои источники.

О дальнейшей судьбе программы нет информации. Ведущий шоу Иван Ургант не выходит на связь с поклонниками и не комментирует трансляцию «Вечернего Урганта». Известно, что программа последний раз вышла в эфир 21 февраля.

Ургант после этого уехал в отпуск в Израиль и не комментировал политическую ситуацию.