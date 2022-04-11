Почти все российские регионы, граничащие с Украиной, ввели «желтый» уровень террористической опасности

В общей сложности, шесть регионов страны уже объявили высокий уровень опасности на границе с Украиной.

Последним на данный момент стал Крым. В частности, «желтый» уровень объявлен на севере полуострова.

Мною принято решение о введении с 20 часов 00 минут 11 апреля 2022 года на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым высокого («желтого») уровня террористической опасности, — говорится в tg-канале губернатора региона.

Также как и в остальных субъектах, где введен ЧС, режим будет действовать 15 дней. Решение было принято в связи со спецоперацией на Украине и «возможными провокациями пособников киевского режима».