Проездные билеты на автобусы начнут продавать в магазинах Петербурга

По словам председателя городского Комтранса Кирилла Полякова, купить разовый билет на 10 поездок в общественном транспорте Санкт-Петербурга уже в ближайшее время можно будет в магазинах торговых сетей.

Его стоимость – около 600 рублей (в зависимости от наценки торговой точки). Срок действия – около года.

Билеты поступят в продажу в крупнейших сетях после подписания договора, которое на момент подготовки публикации находится в процессе. Стороны уточняют технические вопросы.