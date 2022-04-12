Проездные билеты на автобусы начнут продавать в магазинах Петербурга

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По словам председателя городского Комтранса Кирилла Полякова, купить разовый билет на 10 поездок в общественном транспорте Санкт-Петербурга уже в ближайшее время можно будет в магазинах торговых сетей.

Его стоимость – около 600 рублей (в зависимости от наценки торговой точки). Срок действия – около года.

Билеты поступят в продажу в крупнейших сетях после подписания договора, которое на момент подготовки публикации находится в процессе. Стороны уточняют технические вопросы.

Вам будет интересно
Проездные билеты на автобусы начнут продавать в магазинах Петербурга Санкт-Петербург
Стало известно по какому расписанию в Выборг будут ходить туристические автобусы
Автобусы будут отправляться от городского железнодорожного вокзала. Как сообщили в администрации парка Монрепо, если вы хотите попасть на туристический автобус, надо...
07.04.2022 1027
Автор