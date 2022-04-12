У петербуржца украли миллион рублей, пока он был в СИЗО

По информации ivbg.ru, в полицию обратился мужчина, который 4 марта 2022 года вышел из СИЗО. Пока он находился под стражей, на его имя заключили кредитный договор в одном из банков Санкт-Петербурга.

При этом, по словам мужчины, телефон вместе с сим-картой, а также паспорт были изъяты во время его задержания 30 марта 2021 года. На имя потерпевшего взяли кредит в 306 тысяч рублей. Теперь банк требует вернуть деньги.

Также мошенники, используя его мобильный телефон, сим-карту и паспорт, продали его облигации и обналичили деньги. Общий ущерб пострадавшего составил около миллиона рублей.

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