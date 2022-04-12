В СПбГУ разрабатывают аналог системы SWIFT

Как сообщают РИА «Новости», Центр технологий распределённых реестров СПбГУ начал разрабатывать аналог глобальной платежной системы SWIFT.

Представитель СПбГУ рассказал, что в ней используется блокчейн-технология – все страны-участницы будут хранить свою часть программного кода и базы данных.

Такой подход исключает угрозу неправомерного отключения любого банка от обмена финансовыми платежами и гарантирует сохранность транзакций.