В СПбГУ разрабатывают аналог системы SWIFT

Как сообщают РИА «Новости», Центр технологий распределённых реестров СПбГУ начал разрабатывать аналог глобальной платежной системы SWIFT.
Представитель СПбГУ рассказал, что в ней используется блокчейн-технология – все страны-участницы будут хранить свою часть программного кода и базы данных.
Такой подход исключает угрозу неправомерного отключения любого банка от обмена финансовыми платежами и гарантирует сохранность транзакций.
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