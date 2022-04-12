Единая карта петербуржца стала бессрочной

Проект помогает более чем 1 млн петербуржцев.
По информации телеграм-канала Питерская Булка, банки ВТБ, Сбер и «Санкт-Петербург» решили бессрочно продлять Единую карту петербуржца.
Так, карта помогает горожанам экономить на общественном транспорте, получать скидки и бонусы.
Теперь не нужно будет тратить время на переоформление карточки.
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12.04.2022 75