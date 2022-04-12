Единая карта петербуржца стала бессрочной

Проект помогает более чем 1 млн петербуржцев.

По информации телеграм-канала Питерская Булка, банки ВТБ, Сбер и «Санкт-Петербург» решили бессрочно продлять Единую карту петербуржца.

Так, карта помогает горожанам экономить на общественном транспорте, получать скидки и бонусы.

Теперь не нужно будет тратить время на переоформление карточки.