Единая карта петербуржца стала бессрочной

Автор: Александр Селиванов
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Проект помогает более чем 1 млн петербуржцев.

По информации телеграм-канала Питерская Булка, банки ВТБ, Сбер и «Санкт-Петербург» решили бессрочно продлять Единую карту петербуржца.

Так, карта помогает горожанам экономить на общественном транспорте, получать скидки и бонусы.

Теперь не нужно будет тратить время на переоформление карточки.

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12.04.2022 75
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