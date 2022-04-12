Россия возобновит лунную программу

Владимир Путин объявил о возобновлении лунной программы России.
Россия возобновляет свою лунную программу, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, речь идет о запуске автоматического аппарата Луна-25.
Российский лидер отметил, что Россия будет продолжить работу по созданию транспортного корабля нового поколения, а также технологий ядерной космической энергетики. В этой сфере, по его словам, у страны есть очень хороший задел и абсолютно ясное преимущество.
Также он подчеркнул, что Россия будет последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на давление извне.
Путин также отметил, что Москва и Минск будут вместе формировать инфраструктуру в космосе. Кроме того, российский лидер попросил обеспечить полет в космос представителя Белоруссии.