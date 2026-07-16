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Новости Социум

Во Всеволожском районе завершают строительство двух новых газопроводов

Объекты готовы на 88% и 99%.

Во Всеволожском районе Ленинградской области близится к завершению строительство двух объектов газоснабжения, готовность которых составляет 88% и 99%. Об 16 июля на заседании регионального штаба по газификации сообщил глава комитета по ТЭК Сергей Морозов.

Межпоселковый газопровод высокого давления, соединяющий Рахью, Ириновку и Борисову Гриву, готов на 88%. На данный момент основной задачей специалистов является оформление необходимой документации для прокладки коммуникаций через федеральную трассу и железнодорожные пути. Завершение проекта намечено на октябрь.

В то же время работы на объекте от Борисовой Гривы до Ваганово и Коккорево практически завершены — строительная готовность составляет 99%. Подрядчики планируют закончить монтажные работы до конца августа, а сдача объекта в эксплуатацию ожидается с сентября по октябрь. 

«Усложняющих факторов для своевременного завершения объектов нет. Реализация газопроводов позволит обеспечить газоснабжение населённых пунктов Всеволожского района и создать условия для подключения новых потребителей», — заявил Сергей Морозов.

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Теги

Сергей Морозов газификация Всеволожский район
Новости Социум

Ввод жилья в Ленобласти может превысить плановые значения по итогам года

На текущий момент план выполнен почти на 60%.

Ленинградская область может перевыполнить план по вводу жилья в 2026 году. Об этом «Интерфаксу» 16 июля сообщил глава регионального комитета по строительству Егор Никитенко.

Указывается, что за первые шесть месяцев в регионе сдали более 3,5 млн квадратных метров, что составляет порядка 60% от плана.

«Годовой плановый показатель — 3,55 млн кв. метров. Сейчас он исполнен на 57-58%. Видим тенденцию к достижению объема ввода до конца года. Скорее всего, у нас будет перевыполнение с учетом индивидуального жилищного строительства», — сказал Никитенко на пресс-конференции в «Интерфаксе» в четверг.

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ввод жилья Ленобласть

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