Объекты готовы на 88% и 99%.

Во Всеволожском районе Ленинградской области близится к завершению строительство двух объектов газоснабжения, готовность которых составляет 88% и 99%. Об 16 июля на заседании регионального штаба по газификации сообщил глава комитета по ТЭК Сергей Морозов.

Межпоселковый газопровод высокого давления, соединяющий Рахью, Ириновку и Борисову Гриву, готов на 88%. На данный момент основной задачей специалистов является оформление необходимой документации для прокладки коммуникаций через федеральную трассу и железнодорожные пути. Завершение проекта намечено на октябрь.

В то же время работы на объекте от Борисовой Гривы до Ваганово и Коккорево практически завершены — строительная готовность составляет 99%. Подрядчики планируют закончить монтажные работы до конца августа, а сдача объекта в эксплуатацию ожидается с сентября по октябрь.

«Усложняющих факторов для своевременного завершения объектов нет. Реализация газопроводов позволит обеспечить газоснабжение населённых пунктов Всеволожского района и создать условия для подключения новых потребителей», — заявил Сергей Морозов.

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