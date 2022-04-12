На гатчинский забег, который стартует 22 мая, подано 265 заявок.

На самую длинную дистанцию – 21 км – заявлено 29 человек. Соревнования проводятся для профессиональных легкоатлетов и бегунов-любителей на дистанциях в 1 км, 5 км, 10 км или 21,1 км. Регистрация на «ЗаБег» продолжается на сайте.

Маршрут «ЗаБега» стартует на площади Победы и проходит по центральным улицам города. Ориентироваться марафонцам помогут достопримечательности ─ Ингербургские ворота, Павловский собор, павильон «Березовый домик» и Кирха Святого Николая.

Напомним, что трасса полумарафона в Гатчине получила сертификат от AIMS (Ассоциации международных марафонов и пробегов). Оба маршрута 21 км и 10 км измерил и сертифицировал приглашённый специалист Andres Nirk из Эстонии. Теперь на трассе можно показывать официальные результаты и присваивать разряды.