38 беженцев, прибывших в Ленобласть из Мариуполя, госпитализированы

Медики Тихвинской больницы третий день оказывают помощь беженцам с Украины. У большинства из них диагностируются травмы, пневмония и коронавирус.

Об этом сообщает официальный tg-канал правительства Ленобласти 12 апреля.

По данным на вторник, 12 апреля, в больницу, организованную на базе «Царицыно озеро», госпитализировано 38 беженцев из Мариуполя. Медики ежедневно осматривают несчастных и оказывают им помощь.

Большинство первичных исследований делают прямо на базе – с помощью амбулаторий на колесах. Здесь проводят флюорографию, берут кровь, консультируют терапевт и узкие специалисты, — указано в tg-канале регионального правительства.