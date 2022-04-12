38 беженцев, прибывших в Ленобласть из Мариуполя, госпитализированы

Автор: Анастасия Щербакова
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Медики Тихвинской больницы третий день оказывают помощь беженцам с Украины. У большинства из них диагностируются травмы, пневмония и коронавирус.

Об этом сообщает официальный tg-канал правительства Ленобласти 12 апреля.

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Фото: tg-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко

По данным на вторник, 12 апреля, в больницу, организованную на базе «Царицыно озеро», госпитализировано 38 беженцев из Мариуполя. Медики ежедневно осматривают несчастных и оказывают им помощь.

Большинство первичных исследований делают прямо на базе – с помощью амбулаторий на колесах. Здесь проводят флюорографию, берут кровь, консультируют терапевт и узкие специалисты, — указано в tg-канале регионального правительства.
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04.04.2022 363
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