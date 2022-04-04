Ленобласть приняла 147 беженцев из ЛНР и ДНР

Автор: Анастасия Щербакова
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В общей сложности в Северо-Западный федеральный округ прибыло 880 беженцев из Новороссии. Из них 147 человек принял 47-й регион.

Об этом стало известно порталу Известия в понедельник, 4 апреля.

По информации издания, в Ленобласть прибыли 147 человек, из них — 94 дети. Все беженцы разместились у родственников. При этом, на территории региона развернуто пять пунктов временного размещения, из которых два на базе детских лагерей, еще три — на базе учреждений соцзащиты.

Всего в СЗФО прибыло 880 беженцев. Половина из них обосновалась в Коми, Ленинградской и Мурманской областях. Оставшаяся часть жителей из уже признанных Россией республик распределилась по Архангельской, Новгородской и Калининградской областях.

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