В Ленобласти сократили закупки ноутбуков для школ и чиновников

Регион в два раза сокращает количество ноутбуков, приобретаемых для школ и чиновников. Данное решение связано с ростом цен.

Согласно данным портала госзакупок, Ленобласть во вторник, 12 апреля, объявила аукцион на поставку ноутбуков для 35 областных школ и комитета по образованию Киришского района. Это уже второй конкурс, поданный комитетом госзаказа. В первый раз регион не получил ни одной заявки от поставщиков. Всему виной — рост цен на девайсы.

По этой причине количество компьютеров пришлось сократить в два раза — вместо 28 ноутбуков школы получат по 14, а комитет образования в Киришах 28 при ранее требовавшихся 56.

На закупку техники планируют выделить 65,5 млн рублей. Стоимость одного ноутбука составит 126 тысяч. Во время проведения первого конкурса Ленобласть рассчитывала на стоимость в 62 тысячи рублей за один компьютер.