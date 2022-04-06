Ленобласть так и не нашла дешевую офисную бумагу

Законодательное собрание Ленобласти решило закупить бумагу А4 по завышенной стоимости. Как и МФЦ, парламент потерпел неудачу в поисках демократичных цен.

Как пишет 47news, ссылаясь на данные портала госзакупок, 6 апреля ЗакС Ленобласти объявил закупку офисной бумаги. Бюджет на товар почти не изменился и составил 690 тысяч 900 рублей. Однако количество необходимой бумаги изрядно сократилось.

Так, теперь парламент намерен закупить 655 пачек офисной бумаги А4 по 989 рублей за каждую. Ранее учреждение собиралось приобрести 2 тысячи пачек А4 по 329 рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 апреля.

Напомним, ранее с подобной проблемой при закупках бумаги столкнулись и региональные МФЦ.