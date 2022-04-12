Финляндия на треть сократила импорт электроэнергии из Ленобласти и Петербурга

Передача электроэнергии из Петербурга и Ленинградской области в Финляндию за первый квартал этого года сократилась на 28,5%.

Об этом стало известно изданию Ведомости Петербург во вторник, 12 апреля.

Так, переток начал падать с января текущего года. Энергосистема СЗФО является основным экспортёром электроэнергии из России в Финляндию и в прошлом году составил 7,3 млрд кВт ч.

Экспертное сообщество предполагает, что Финляндия намерена и дальше снижать свою энергозависимость от России на фоне санкций. К слову, первые «звоночки» этому уже происходят. Так, ранее мы писали о том, что финские активисты бастуют против российского угля. Они перекрыли проезд железнодорожному составу с сырьем из России. Кроме того, гринписовцы требуют от правительства не ждать официального вступления в силу санкций против российского угля.