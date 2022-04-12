Финские активисты бастуют против российского угля

В Финляндии активисты «Greenpeace» блокируют порт Ханко. Железнодорожный состав с российским углем теперь не может туда проехать.

Об этом 12 апреля стало известно РИА Новости. Активисты требуют от правительства Финляндии не ждать официального вступления в силу санкций против угля из России.

Greenpeace требует от правительства Финляндии немедленно прекратить транзит российского угля и отказаться от использования российского ископаемого топлива до вступления в силу запланированных санкций ЕС, — говорится в сообщении.

Отметим, что Порт Ханко — один из трех портов Финляндии, через которые экспортируется российский уголь на мировые рынки. Как долго активисты намерены блокировать энергоресурсы из России, неизвестно.