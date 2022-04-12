Финские активисты бастуют против российского угля

В Финляндии активисты «Greenpeace» блокируют порт Ханко. Железнодорожный состав с российским углем теперь не может туда проехать.
Об этом 12 апреля стало известно РИА Новости. Активисты требуют от правительства Финляндии не ждать официального вступления в силу санкций против угля из России.
Greenpeace требует от правительства Финляндии немедленно прекратить транзит российского угля и отказаться от использования российского ископаемого топлива до вступления в силу запланированных санкций ЕС, — говорится в сообщении.
Отметим, что Порт Ханко — один из трех портов Финляндии, через которые экспортируется российский уголь на мировые рынки. Как долго активисты намерены блокировать энергоресурсы из России, неизвестно.
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11.04.2022 126