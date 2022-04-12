Лже-МЧС присоединил Выборг и Карелию к Финляндии

В сети стала появляться информация, что Выборг и Карелия переходит под контроль Финляндии в обмен на ее внеблоковый статус. Транслировал фейк МЧС РФ, но ненастоящий.

Tg-канал Война с фейками опроверг очередную дезинформацию о якобы присоединении Карелии и части Ленобласти к Финляндии. К слову, поверить в такое было бы крайне сложно, но нашлись и такие, но сейчас не об этом.

Распространял такую информацию недавно созданный канал в Telegram МЧC России. Сообщения от лже-ведомства приходили в личные сообщения россиян. С их содержимым можно ознакомиться на скриншоте ниже.

Свою причастность к распространению дезинформации настоящий МЧС уже опроверг. Также спасатели напомнили, что у ведомство есть официальный tg-канал.