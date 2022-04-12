Охотникам Ленобласти рассказали о новых правилах, которые помогут избежать проблем с законом

Уже 16 апреля в области открывается охотничий сезон. Региональный комитет по животному миру рассказал о том, что нужно помнить, чтобы хобби не превратилось в штрафы и уголовные дела.

Так, 16 апреля охота будет разрешена в южных районах области: Гатчинском, Волосовском, Кингисеппском, Ломоносовском, Лужском, Сланцевском, Тосненском, Киришском. А уже с 23 апреля охота начнется в северной части региона: Волховском, Всеволожском, Выборгском, Кировском, Лодейнопольском, Подпорожском, Приозерском, Тихвинском, Бокситогорском.

Для охоты у ленинградцев будет 10 дней. С подсадной (манной) уткой охота длится непрерывно 30 дней с даты открытия в каждой зоне.

В 47-м регионе охота будет разрешена на уток, гусей, вальдшнепа, глухаря и тетерева. Однако перед выездом комитет по животному миру рекомендуют ознакомиться со списком животных из «Красной книги», за их добычу грозит административная или уголовная ответственность. Изучить данный перечень можно по этой ссылке.

Весенний период охоты достаточно сложен не только тем, что есть большие ограничения по охоте на самок и самцов, но также и по способам охоты. Связаны все весенние ограничения с тем, чтобы защитить популяцию. Время суток тоже влияет на охоту: на вальдшнепа в весенний период нельзя охотиться утром, охота разрешена на него только вечером. Также весной запрещён вариант охоты «c подхода» на всю дичь, кроме глухаря.