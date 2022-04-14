Календарь майских праздников: в какие дни отдыхаем?

Приближение лета всегда хорошо чувствуется в мае. Погода налаживается, а вечереет позднее. Поэтому многие жители Ленобласти задаются вопросом, сколько выходных подарит нам в 2022 году последний месяц весны. Рассказываем, сколько выходных будет в мае и есть ли шанс, что они превратятся в отпуск.
Как майские праздники повлияют на количество выходных дней в мае 2022 года?
Согласно производственному календарю в мае 2022 года россиян ожидают 13 нерабочих дней. Праздник Весны и Труда, который традиционно отмечается в РФ 1 мая, выпадает на воскресенье. В связи с этим выходные дни переносятся на понедельник и вторник, то есть 2 и 3 мая. Затем следуют три рабочих дня — 4, 5 и 6 числа и снова уикенд.
Так как День Победы — 9 мая — выпадает на понедельник, то длительность выходных увеличится до 10 числа включительно.
Получается, что за первую треть последнего весеннего месяца жителей России ждут три рабочих днях, обрамленные двумя периодами выходных в четыре дня. Оставшаяся часть месяца пройдет в стандартном режиме. Нерабочими днями будут субботы и воскресенья: 14, 15, 21, 22, 28 и 29 мая.
Стоит ли надеяться на продление майских выходных в период праздников?
С предложением сделать период с 1 по 10 мая нерабочим временем выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, которое поддержали члены Совета Федерации России. Его предложение уже поддержали члены Совета Федерации.
Также Владислав Андреевич отметил, что 10-дневная передышка положительно скажется на разных аспектах жизни граждан России. Они смогут больше времени провести с близкими. Но объявят ли 4, 5 и 6 мая выходными днями — пока не ясно. Официальный объявлений не поступало.
Какая погода будет в мае?
Согласно предварительным прогнозам на площадке «Яндекс.погода» на май, в первых числах в Ленобласти будет стоять плюсовая температура — в среднем +20 градусов и преимущественно солнечная погода.