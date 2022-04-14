Календарь майских праздников: в какие дни отдыхаем?

Приближение лета всегда хорошо чувствуется в мае. Погода налаживается, а вечереет позднее. Поэтому многие жители Ленобласти задаются вопросом, сколько выходных подарит нам в 2022 году последний месяц весны. Рассказываем, сколько выходных будет в мае и есть ли шанс, что они превратятся в отпуск.

Как майские праздники повлияют на количество выходных дней в мае 2022 года?

Согласно производственному календарю в мае 2022 года россиян ожидают 13 нерабочих дней. Праздник Весны и Труда, который традиционно отмечается в РФ 1 мая, выпадает на воскресенье. В связи с этим выходные дни переносятся на понедельник и вторник, то есть 2 и 3 мая. Затем следуют три рабочих дня — 4, 5 и 6 числа и снова уикенд.

Так как День Победы — 9 мая — выпадает на понедельник, то длительность выходных увеличится до 10 числа включительно.

Получается, что за первую треть последнего весеннего месяца жителей России ждут три рабочих днях, обрамленные двумя периодами выходных в четыре дня. Оставшаяся часть месяца пройдет в стандартном режиме. Нерабочими днями будут субботы и воскресенья: 14, 15, 21, 22, 28 и 29 мая.

Стоит ли надеяться на продление майских выходных в период праздников?

С предложением сделать период с 1 по 10 мая нерабочим временем выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, которое поддержали члены Совета Федерации России. Его предложение уже поддержали члены Совета Федерации.

«Потому что людям нужно выживать. Мы видим, как сейчас дорожают все продукты. Тот самый пресловутый «борщевой набор» вырос на 10-40 процентов. Поэтому будет хорошо, если мы это время майских праздников посвятим тому, чтобы осенью у нас была еда», — озвучил он.

Также Владислав Андреевич отметил, что 10-дневная передышка положительно скажется на разных аспектах жизни граждан России. Они смогут больше времени провести с близкими. Но объявят ли 4, 5 и 6 мая выходными днями — пока не ясно. Официальный объявлений не поступало.

Какая погода будет в мае?

Согласно предварительным прогнозам на площадке «Яндекс.погода» на май, в первых числах в Ленобласти будет стоять плюсовая температура — в среднем +20 градусов и преимущественно солнечная погода.