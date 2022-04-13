Жителей Ленобласти приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе национальных видеороликов

Для участия в конкурсе необходимо создать фильм о своей малой родине.
По информации администрации Ленобласти, кинематографистами могут стать как отдельные граждане, так и коллективы авторов, а также теле и киностудии, сняв видеоролик по одной из двух тем — «Межнациональное согласие в России» и «Национальная идентичность».
Заявки на II Всероссийский конкурс национальных видеороликов «МЫ» принимаются до 31 августа.
Отмечается, что для начинающих режиссеров будут опубликованы мастер-классы на сайте «мыконкурс.рф».
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