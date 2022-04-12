Первокурсница из Гатчины победила в конкурсе «Без срока давности»

Студентка Гатчинского педагогического колледжа им. Ушинского стала абсолютным победителем всероссийского конкурса сочинений в 2022 году.

Полина Семенова написала сочинение на тему «Память – наша сила» в тематическом направлении «Военные преступления нацистов и их пособников против мирных жителей на оккупированной территории города, села, района, региона в годы ВОВ».

«Мы счастливы поздравить нашу студентку с абсолютной победой в конкурсе такого уровня. Этот успех во многом принадлежит и ее наставнику – преподавателю русского языка и литературы Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского Елене Немченко», – подчеркнула председатель комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва.

Всего федеральное жюри определило 62 победителей и призеров, из них четверо – абсолютные победители. По итогам конкурса будет издан сборник сочинений призеров и победителей. Отметим, что победители проекта в 2020 году были приглашены на Парад Победы на Красной площади 22 июня.

Отметим, что губернатор Ленобласти поддержал идею создания общенационального мемориала, где в будущем появится музейный павильон с архивными свидетельствами нацистских преступлений. Концепция будущего мемориального комплекса «Мирным жителям Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны» в Гатчинском районе у деревни Дони включает создание музейной экспозиции, рассказывающей о жертвах, погибших от нацизма в 1941-1945 годы и в наши дни.