Просушка дорог на востоке Ленобласти будет продлена

Временные ограничения проезда большегрузов по части региональных трасс остаются в силе.
По информации администрации Ленобласти, просушка региональных дорог продлена и завершится 30 апреля.
До 15 мая большегрузы буду ограничены по передвижению по трассам Бокситогорского, Тихвинского, Подпорожского и Лодейнопольского районов.
Ограничения не распространяются на ряд перевозок, в том числе топлива, продуктов и товаров первой необходимости.
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