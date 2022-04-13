Просушка дорог на востоке Ленобласти будет продлена

Временные ограничения проезда большегрузов по части региональных трасс остаются в силе.

По информации администрации Ленобласти, просушка региональных дорог продлена и завершится 30 апреля.

До 15 мая большегрузы буду ограничены по передвижению по трассам Бокситогорского, Тихвинского, Подпорожского и Лодейнопольского районов.

Ограничения не распространяются на ряд перевозок, в том числе топлива, продуктов и товаров первой необходимости.