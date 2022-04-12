Дорогу от Большой Ижоры до Пеников обновят в рамках нацпроекта

Дорожники приведут в порядок в общей сложности пять километров магистрали, начиная от бывшего «Южного полукольца»

В процессе ремонта дороги, проходящей через Дубки, Бронну, Нижнюю Бронку, Верхнюю Бронну и Пеники, будет не только заменен асфальт и укреплены обочины, но и восстановлены пешеходные дорожки.

«Это уже второй контракт на ремонт региональных трасс в Ломоносовском районе. Первый ремонт — обновление Гостилицкого шоссе от деревни Порожки в сторону ʺЮжного полукольцаʺ — начнется уже в ближайшее время», — пояснил глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков: обновлены сразу шесть дорог в Тосненском районе, приведена в порядок трасса Анташи — Красное Село (от Ропши до деревни Сокули). В Тихвинском районе обновлен участок дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».