В Ленобласти талантливая молодежь получит больше премий

Постановление подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Как сообщили в администрации Ленобласти, ежегодно, талантливым молодым людям Ленобласти будет присуждаться 26 премий в размере 25 тысяч рублей каждая по отраслям «Образование», «Культура» и «Молодежная политика».

Кроме того, в год формирования молодежного правительства региона присуждается 15 премий в номинации «Социально значимая и общественная деятельность» в отрасли «Молодежная политика» и ежегодно 10 премий по итогам проведения регионального конкурса «Доброволец Ленинградской области».