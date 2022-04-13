Иностранные магазины блокируют платежи с выпущенных в России UnionPay

Автор: Александр Селиванов
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Проблемы возникают на стороне банков-эквайеров, которые не проводят такие платежи.

Иностранные магазины не принимают платежи с карт системы Union Pay, если те выпущены в России, сообщает издание «Коммерсант». Сама платежная система могла бы потребовать от банков-эквайеров исполнения обязательств, но в компании Union Pay приняли политику невмешательства.

Физически картами Union Pay за границей использует не так много людей. Большей частью проблема касается интернет-покупок. Банки проблему не афишируют. По запросу «Коммерсанта» в колл-центры банков там заявили, что невозможность оплаты является распространенным явлением. Банки в России, выпускающие карты Union Pay, не ответили на запросы.

Газета отмечает, что спрос на карты этой системы остается повышенным даже при том, что стоимость годового обслуживания может достигать 10 тысяч рублей.

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03.04.2022 560
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