Иностранные магазины блокируют платежи с выпущенных в России UnionPay

Проблемы возникают на стороне банков-эквайеров, которые не проводят такие платежи.

Иностранные магазины не принимают платежи с карт системы Union Pay, если те выпущены в России, сообщает издание «Коммерсант». Сама платежная система могла бы потребовать от банков-эквайеров исполнения обязательств, но в компании Union Pay приняли политику невмешательства.

Физически картами Union Pay за границей использует не так много людей. Большей частью проблема касается интернет-покупок. Банки проблему не афишируют. По запросу «Коммерсанта» в колл-центры банков там заявили, что невозможность оплаты является распространенным явлением. Банки в России, выпускающие карты Union Pay, не ответили на запросы.

Газета отмечает, что спрос на карты этой системы остается повышенным даже при том, что стоимость годового обслуживания может достигать 10 тысяч рублей.