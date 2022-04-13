Российские рестораторы пожаловались на нехватку импортного алкоголя

Российские рестораторы заявили о дефиците иностранного алкоголя и росте его стоимости на 20-50%.
По их словам, цены на импортное вино стабилизировались, а на крепкий алкоголь остаются на высоком уровне. Об этом сообщает РИА Новости.
Даже с этим учетом, рестораторы не могут закупить его в полной мере из-за жестких американских санкций.
С крепким европейским алкоголем сейчас имеются проблемы логистического характера, которые надеются решить в ближайшее время.
Вам будет интересно
Чрезмерное употребление этого напитка бьет по сердцу, разрушает пищеварение, вредит нервной системе и может спровоцировать проблемы у мужчин. Как сообщает...
01.04.2022 477
По мнению экспертов, стоимость будет оставаться высокой из-за невозможности приобретения данного товара напрямую.