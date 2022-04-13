В Выборге разыскивают пенсионера, домогавшегося к 12-летней девочке

В Выборге ведется розыск пожилого мужчины, пристававшего к школьнице на остановке общественного транспорта.

По информации правоохранительных органов, в минувшие сутки седой мужчина с бородой подошел к 12-летнему ребенку на остановке в районе 15:00. Завязав разговор с девочкой, пожилой педофил стал домогаться до нее.

Благо, в этот момент приехал нужный школьнице автобус, в который она села. О данном инциденте в полицию сообщила мама ребенка. Правоохранители сейчас ведут розыск высокого мужчины 50-60 лет с седыми волосами и бородой. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.