«Болит голова и першит горло»: петербуржцы жалуются на странный туман

Жители Кировского района города наблюдали туман со стороны Финского залива. Некоторые жаловались на недомогание.

В соцсетях петербуржцы запечатлели на кадрах густой туман в районе пересечения проспектов Ленинского и Героев. По словам автора фото, туман внезапно стал окутывать прибрежную зону, но дальше не распространялся. Это видно и на появившихся фотографиях.

Как утверждает очевидец, появившееся атмосферное явление вызвало недомогание у местных жителей.

Что за туман вдруг образовался со стороны залива? Буквально 30 минут тому назад всё было нормально, а сейчас… Люди говорят, что болит голова и першит горло. Это так, — пишет очевидец.