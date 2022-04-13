«Болит голова и першит горло»: петербуржцы жалуются на странный туман

Автор: Анастасия Щербакова
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Жители Кировского района города наблюдали туман со стороны Финского залива. Некоторые жаловались на недомогание.

В соцсетях петербуржцы запечатлели на кадрах густой туман в районе пересечения проспектов Ленинского и Героев. По словам автора фото, туман внезапно стал окутывать прибрежную зону, но дальше не распространялся. Это видно и на появившихся фотографиях.

"Болит голова и першит горло": петербуржцы жалуются на странный туман туман, Петербург, необычное явление
"Болит голова и першит горло": петербуржцы жалуются на странный туман туман, Петербург, необычное явление
"Болит голова и першит горло": петербуржцы жалуются на странный туман туман, Петербург, необычное явление
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Елена Дриневская

Как утверждает очевидец, появившееся атмосферное явление вызвало недомогание у местных жителей.

Что за туман вдруг образовался со стороны залива? Буквально 30 минут тому назад всё было нормально, а сейчас… Люди говорят, что болит голова и першит горло. Это так, — пишет очевидец.
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"Болит голова и першит горло": петербуржцы жалуются на странный туман туман, Петербург, необычное явление
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12.04.2022 134
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