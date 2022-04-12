Появилось видео драки двух петербурженок из-за отсутствия у одной из них маски

Появились новые кадры потасовки двух женщин в супермаркете Петербурга. Все началось с отказа покупательницы надеть маску.

Ранее мы публиковали запись с камеры видеонаблюдения магазина на Советской улице. Видеоряд был плохого качества, понять который без контекста было бы сложно. Как оказалось, одному из посетителей этого магазина удалось заснять конфликт крупным планом.

На ролике молодая девушка сцепилась с более возрастной посетительницей в ожесточенной схватке. До сих пор не ясно, кого именно из героинь видео не устроило отсутствие маски у своей оппонентши.

Напомним, после инцидента у одной из участниц внезапной ковид-разборки врачи зафиксировали ушибы, ссадины и даже укусы на пальцах руки.

Ранее наша редакция описывала подобный инцидент в одном из столичных супермаркетов. Правда, тогда конфликт произошел между продавцом и покупателем. Посетитель категорично отказывался надеть маску по просьбе сотрудника магазина и отправил ему в голову банку сметаны.

Не менее странный случай ivbg.ru освещал несколько дней назад. Петербуржцы делились кадрами продуктовых полок одного из магазинов города, на которых сливочное масло продавалось в кейсах на замке.