В Google назвали причину удаления «Сбербанк. Онлайн» из своего магазина

Google удалил приложение Сбербанка в связи с необходимостью соблюдать санкции.
Об этом компания сообщила агентству РИА Новости в среду, 13 апреля. Как следует из заявления Google, им необходимо придерживаться закона о санкциях и правил торговли.
Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаруживаем приложение, которое нарушает наши условия использования, мы примем соответствующие меры, — заявили в компании.
Тем временем, приложение Сбербанка уже удалено и из App Store. Некоторые предприимчивые жители Петербурга решили воспользоваться этой ситуацией и продают свои айфоны с установленным «Сбербанк. Онлайн» по крайне завышенным ценам. Цена на «эксклюзив» стартует от 200 тысяч рублей.
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12.04.2022 129