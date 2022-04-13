Внешний долг России сократился за первый квартал

Банк России назвал сумму внешнего долга России по данным на 1 апреля 2022 года.

Согласно информации регулятора, показатель составляет 453,5 млрд долларов. В Центробанке России уточнили, что за первый квартал этого года размер внешнего долга России уменьшился на 25,5 млрд долларов, что составляет 5,5%. Об этом сообщает РИА Новости.

ЦБ пояснил, что «на динамику показателя повлияло главным образом сокращение иностранной задолженности прочих секторов».