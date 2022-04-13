Мегу. Дыбенко эвакуируют второй раз за сутки

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Посетителей торгового центра на Мурманском шоссе дважды эвакуировали из здания.

Об этом стало известно tg- каналу Опасный Петербург днем, 13 апреля. Десятки людей были вынуждены покинуть ТЦ Мега. Дыбенко. При этом, до сих пор неизвестно, что стало причиной эвакуации.

Мегу. Дыбенко эвакуируют второй раз за сутки эвакуация, мега дыбенко, ложный вызов, лжеминеры, Ленобласть
Мегу. Дыбенко эвакуируют второй раз за сутки эвакуация, мега дыбенко, ложный вызов, лжеминеры, Ленобласть
Фото: tg- канал Опасный Петербург

Вероятно, как и в предыдущие разы, в торговый центр поступили сообщения от лжеминеров. За текущие сутки это уже вторая эвакуация ТЦ.

Вам будет интересно
Мегу. Дыбенко эвакуируют второй раз за сутки эвакуация, мега дыбенко, ложный вызов, лжеминеры, Ленобласть
"Болит голова и першит горло": петербуржцы жалуются на странный туман
Жители Кировского района города наблюдали туман со стороны Финского залива. Некоторые жаловались на недомогание. В соцсетях петербуржцы запечатлели на кадрах густой...
13.04.2022 35
Автор