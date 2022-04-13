Мегу. Дыбенко эвакуируют второй раз за сутки

Посетителей торгового центра на Мурманском шоссе дважды эвакуировали из здания.
Об этом стало известно tg- каналу Опасный Петербург днем, 13 апреля. Десятки людей были вынуждены покинуть ТЦ Мега. Дыбенко. При этом, до сих пор неизвестно, что стало причиной эвакуации.
Фото: tg- канал Опасный Петербург
Вероятно, как и в предыдущие разы, в торговый центр поступили сообщения от лжеминеров. За текущие сутки это уже вторая эвакуация ТЦ.
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13.04.2022 35