Мегу. Дыбенко эвакуируют второй раз за сутки

Посетителей торгового центра на Мурманском шоссе дважды эвакуировали из здания.

Об этом стало известно tg- каналу Опасный Петербург днем, 13 апреля. Десятки людей были вынуждены покинуть ТЦ Мега. Дыбенко. При этом, до сих пор неизвестно, что стало причиной эвакуации.

Опасный Петербург Фото: tg- канал

Вероятно, как и в предыдущие разы, в торговый центр поступили сообщения от лжеминеров. За текущие сутки это уже вторая эвакуация ТЦ.